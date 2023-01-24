США отказались помогать Украине в ущерб собственной нацбезопасности Пентагон: США не будут оказывать военную помощь Киеву в ущерб своей нацбезопасности

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США при оказании военной помощи Украине учитывают собственные возможности по обеспечению национальной безопасности и не делают того, что может им угрожать. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, его слова приводит ТАСС. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать опубликованный 23 января доклад Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ) о ситуации на Тайване.

Мы не собираемся делать ничего, что может повлиять на нашу боеготовность или на нашу способность соблюдать требования национальной безопасности. И когда дело доходит до вопроса, чем мы можем поддержать Украину и при этом удовлетворить наши собственные потребности в боеготовности, в рамках этого процесса идут активные дискуссии, призванные гарантировать, что у нас есть то, что нам нужно, и что мы в состоянии продолжать пополнять наши запасы [вооружений], — сказал Райдер.

В качестве примера обсуждения вариантов помощи Украине он привел встречи министров обороны в немецком Рамштайне.

В докладе Центра стратегических и международных исследований утверждается, что в случае участия в потенциальном конфликте в Тайваньском проливе у США меньше чем за неделю закончились бы высокоточные боеприпасы большой дальности. Представитель Пентагона подчеркнул, что он не обсуждает в публичном пространстве планы ведения военных действий или другие оперативные вопросы, связанные с безопасностью страны.

Ранее Патрик Райдер, комментируя информацию СМИ, заявил, что в настоящее время США не готовы объявить о поставке на Украину танков Abrams. Райдер подчеркнул, что «когда и если» Вашингтон будет готов объявить о подобной поставке, Минобороны страны непременно даст знать.

Перед этим телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил о том, что президент США Джо Байден готов передать украинской армии десять танков Abrams. Согласно сообщению телеканала, этот шаг может помочь Берлину принять решение по поставкам Киеву танков Leopard 2.

Позднее Spiegel написал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6.