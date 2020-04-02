США не могут подтвердить статистику Китая по коронавирусу

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Соединённые Штаты запускают в Западном полушарии масштабную антинаркотическую операцию, направленную против картелей, которые могут воспользоваться ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил сам американский президент Дональд Трамп.

… чтобы защитить американский народ от смертельной заразы незаконных наркотиков. Мы не должны дать наркокартелям возможность использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев, — сказал он. Глава Белого дома отметил, что...