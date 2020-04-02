США не могут подтвердить статистику Китая по коронавирусу

Соединённые Штаты пока не имеют возможности подтвердить достоверность показателей по распространению коронавируса в Китае, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен на брифинге в Белом доме.
У президента США Дональда Трампа хорошие отношения с (председателем КНР — прим. NEWS.ru) Си Цзиньпином. К сожалению, мы не можем подтвердить поступающие из Китая цифры, нет возможности, — сказал О’Брайен.
Также сам Дональд Трамп заявил на брифинге, что не знает, насколько данные достоверны.
Как ранее писал NEWS.ru, президент совета французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Мюзелье рассказал о перекупке крупного заказа масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции.
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