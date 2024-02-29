Стало известно, как США готовятся к глобальной войне AP: США проводят реструктуризацию армии, готовясь к глобальной войне

Фото: Army Spc. Samantha Powers

Вооруженные силы США проводят масштабную реструктуризацию в рамках подготовки к возможному глобальному конфликту, заявила министр армии США Кристин Вормут. По ее словам, которые приводит Associated Press, в рамках этой программы армию пополнят 7,5 тысячи военных.

Как отметила Вормут, США хотят переориентировать свою внешнюю политику, которая ранее подразумевала борьбу с повстанцами и террористами. Для этого Пентагон закроет около 24 тысяч пустующих или неактуальных должностей, связанных с проведением соответствующих операций.

Вместо этого Пентагон наймет 7,5 тысячи военнослужащих и создаст по всему миру пять новых оперативных групп. Предпочтения будут отдаваться специалистам в сфере ПВО, борьбы с БПЛА, а также в киберпространстве и разведке. Сокращения не коснутся людей, поскольку сейчас на балансе ВС США находится порядка 445 тысяч военных, тогда как сейчас они способны содержать до 494 тысяч солдат. Предполагается, что за пять лет действующая армия страны увеличится до 470 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что армия США готовится к внедрению новых видов вооружений в рамках подготовки Вашингтона к «войне будущего» против России и Китая. Речь идет о танке M10 Booker, новейшей БМП XM30 и боевой роботизированной машине Robotic Combat Vehicle.