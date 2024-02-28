NI: США представили новое оружие для «войны будущего» с Россией и Китаем

Фото: US Army/Public Domain/wikipedia/commons

M10 Booker

Армия США готовится к внедрению новых видов вооружений, которые подготовят Вашингтон к «войне будущего» против России и Китая, сообщает The National Interest. По информации издания, ключевыми разработками в этом направлении считаются танк M10 Booker, новейшая БМП XM30 и боевая роботизированная машина Robotic Combat Vehicle.

США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия, — пишет издание.

Так, M10 Booker оснащен 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях. Тяжелое вооружение этой машины поддержки пехоты способно уничтожить легкую бронированную наземную технику или даже танк — в случае удачного выстрела, отмечается в материале.

Механизированная боевая машина пехоты XM30, которая находится на стадии разработки, сменит на вооружении устаревшую M2 Bradley. Как утверждает помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, новая БМП станет еще более смертоносной.

Вместе с тем роботизированная боевая машина RCV-Light представит собой беспилотную наземную систему. В ее обязанности будут входить разведка и огневая поддержка. Разработка этого орудия пока не завершена.

Ранее генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявил о том, что при закупках вооружений для Киева выявили случаи мошенничества, подмены продукции, коррупции и краж. Отмечается, что сейчас прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ.