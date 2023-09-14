США готовятся к потенциальному конфликту с Китаем, изучая опыт РФ и Украины

Фото: theater. (U.S. Army National Guard photo by Sgt. Agustín Montañez

США изучают опыт Украины и России в сфере использования средств радиоэлектронной борьбы, сообщает издание Defence News. По его информации, таким образом Вашингтон готовится к потенциальному конфликту с Китаем или РФ. В рамках этой подготовки Пентагон уже приступил к расширению арсенала РЭБ.

США изучают невидимые перепасовки (радиоэлектронную борьбу на Украине. — NEWS.ru) и берут их на заметку в то время, как Пентагон работает над обновлением арсенала средств радиоподавления и радиомаскировки при подготовке к потенциальному конфликту с Россией или Китаем, — говорится в материале.

Со ссылкой на полковника войск РЭБ США Джоша Козлова издание отметило, что Вашингтон называет крайне эффективными средства РЭБ как у России, так и у Украины. Обе стороны проводят операции в радиоспектрах с поразительной эффективностью, говорится в публикации.

Ранее благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы была предотвращена массированная атака ВСУ на Крым. По данным Министерства обороны, Вооруженные силы Украины попытались обстрелять полуостров с использованием 42 беспилотных летательных аппаратов. Средствами РЭБ были подавлены 33 дрона. Остальные сбили системы ПВО.