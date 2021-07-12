SpaceX посадила ракету Falcon 9 на дрон-платформу в Атлантике

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX успешно приземлилась на автономную плавучую платформу в Атлантическом океане, сообщила компания в своём Twitter.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на A Shortfall of Gravitas — первое приземление на эту платформу-дрон! — говорится в сообщении SpaceX.

Космический корабль доставит на орбиту материалы для научных экспериментов, новое оборудование и свежие фрукты и овощи для экипажа станции.

Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon стартовала из Флориды к МКС с 2,2 тонны груза. Это четвёртый полёт для первой ступени Falcon 9. Ранее она доставила на орбиту две пилотируемые миссии Crew Dragon и и коммерческий спутник. Изначально запуск планировался 28 августа, однако был перенесён из-за погоды.



Ранее стало известно, что NASA останавливает работу с компанией Илона Маска SpaceX по созданию аппарата для высадки экипажа на Луну. Причиной стал судебный иск от конкурирующей компании Blue Origin, которой владеет самый богатый человек на планете Джефф Безос. Пауза продлится до 1 ноября.