NASA останавливает работы по «лунному контракту» с Маском из-за иска Безоса

NASA останавливает работу с компанией Илона Маска SpaceX по созданию аппарата для высадки экипажа на Луну. Причиной стал судебный иск от конкурирующей компании Blue Origin, которой владеет самый богатый человек на планете Джефф Безос. Пауза продлится до 1 ноября. Такие данные следуют из документов суда, сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, компания Безоса подала иск в федеральный суд. Blue Origin настаивает, что конкуренты получили контракт в нарушение правил тендера. Ранее подобные претензии были отвернуты Федеральной счётной палатой. Там заявили, что NASA отдало предпочтение более бюджетной разработке SpaceX и не нарушало действующего законодательства и условий тендера.

Контракт стоимостью $2,9 млрд на разработку корабля Starship компания SpaceX получила в апреле 2021 года. При этом проект аппарата от Blue Origin оценивался в $5,9 млрд. Безос предлагал самостоятельно покрыть все недостающие бюджетные средства в обмен на получение контракта, однако Счётная палата оставила контракт за SpaceX.

Ранее стало известно, что Маск переманил к себе топ-менеджера Безоса.