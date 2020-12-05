SpaceX перенесла запуск грузовика Dragon из-за непогоды

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Запуск грузового корабля Dragon американской компании SpaceX перенесён на воскресенье 6 декабря. Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

В связи с плохой погодой в районе посадки для сегодняшней попытки, теперь запуск CRS-21 состоится в воскресенье 6 декабря в 11:17 по времени восточного побережья США, — говорится в сообщении.

Корабль должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС). На борту будут продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, обитатели МКС должны получить материалы для научных исследований, им также доставят шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock.

Его выведет в космос ракета носитель Falcon 9, её первая ступень после должна вернуться на Землю благодаря двигателем. Посадка ступени должна состояться на плавучую платформу. Также возможен вариант приземления на площадки на базах ВВС США на мысе Канаверал и Ванденберг.

Due to poor weather in the recovery area for todayâs attempt, now targeting Sunday, December 6 at 11:17 a.m. EST for launch of CRS-21 — SpaceX (@SpaceX) December 5, 2020

Как ранее писал NEWS.ru, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял решение переехать из Калифорнии в Техас. Переезд может сэкономить предпринимателю миллиарды долларов. Известно, что в Калифорнии установлен самый высокий в США налог на доходы.