SpaceX перенесла запуск грузовика Dragon из-за непогоды

Корабль должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС). На борту будут продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, обитатели МКС должны получить материалы для научных исследований, им также доставят шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock.

Его выведет в космос ракета носитель Falcon 9, её первая ступень после должна вернуться на Землю благодаря двигателем. Посадка ступени должна состояться на плавучую платформу. Также возможен вариант приземления на площадки на базах ВВС США на мысе Канаверал и Ванденберг.

Due to poor weather in the recovery area for today’s attempt, now targeting Sunday, December 6 at 11:17 a.m. EST for launch of CRS-21