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Американец, скрывавшийся от правосудия после совершения ряда преступлений, выдал своё местоположение во время прямой трансляции в социальной сети Instagram. 20-летнему жителю штата Флорида Кевину Гейнсу вменяют стрельбу, угон машины и ряд других правонарушений.

26 декабря местные силовики заметили автомобиль фигуранта около одного из домов. Проникнув на участок, полицейские зашли на страницу подозреваемого в Instagram и присоединились к прямому эфиру, пишет The Sun. Один...