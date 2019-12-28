Руководитель Национального совета Соединённых Штатов по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что США в 2020 году проведут консультации по торговле с представителями Вьетнама, Европейского союза и Великобритании. Он отметил, что Вашингтон не допустит отношения к себе «как к копилке».
Он отметил, что американские власти будут защищать интересы рабочих США.
Администрация президента страны Дональда Трампа успешно решила спорные вопросы с Южной Кореей, Японией, Китаем, Мексикой и Канадой,
В 2020 году мы займёмся Великобританией, Вьетнамом, Европой, другими странами, — подчеркнул политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин подтвердил приглашение Трампа посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российский лидер отметил особую ответственность РФ и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Он подчеркнул, что Москва является сторонницей нормализации двусторонних отношений и выстраивания равноправного диалога, основанного на взаимном учёте интересов.
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