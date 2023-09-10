СМИ узнали о тайном ребенке Маска BI: у Илона Маска и певицы Граймс есть тайный ребенок по имени Техно Механиус

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

У бизнесмена Илона Маска есть тайный третий ребенок от канадской певицы Граймс, сообщает портал Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию бизнесмена. По данным СМИ, мальчика зовут Техно Механиус и это десятый ребенок богатейшего человека планеты.

Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребенок от его бывшей партнерши, канадского музыканта Граймс, — говорится в сообщении портала.

СМИ отмечает, что мальчик отзывается на прозвище Тау, его возраст не разглашается. Таким образом, в общей сложности у Маска теперь есть десять известных общественности биологических детей от трех женщин.

По информации The New York Times, автором новой биографии миллиардера стал журналист Уолтер Айзексон, книга выйдет в свет на следующей неделе.

Илон Маск официально был женат два раза. В первом браке с Джастин Уилсон, который продлился с 2000 по 2008 годы, у предпринимателя родилось пятеро детей. Со второй женой, британской актрисой Талулой Райли, Маск состоял в браке с 2010 по 2012 и с 2013 по 2016 годы.

С мая 2018 года Маск имел отношения с канадской певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше). В 2020 году у пары родился сын, которого назвали X Æ A-12 («Икс Эш Эй Твелв Маск»). В сентябре 2021 года пара рассталась, а в конце того же года СМИ сообщили об их втором ребенке, которого выносила суррогатная мать. Девочка получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Кроме того, СМИ узнали, что у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.