СМИ узнали о проблемах избирательной кампании Десантиса Politico: президентская кампания Десантиса сокращает персонал из-за нехватки средств

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Предвыборный штаб губернатора Флориды Рона Десантиса, баллотирующегося на пост президента США в 2024 году, начала увольнять персонал по причине нехватки средств. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Последний указал, что на текущей неделе были уволены порядка 10 сотрудников.

Президентская кампания Рона Десантиса сокращает персонал, поскольку она борется с нехваткой наличных средств, — рассказал собеседник издания.

Решение о сокращении было принято в связи с желанием Десантиса оправдать ожидания по сбору средств. В материале сообщается, что из $20 млн пожертвований, собранных во II квартале, порядка $1 млн ушло на зарплаты, налоговые отчисления, страховку и другое.

По информации телеканала CNN, собранные Десантисом средства в 1,75 раза меньше, чем фонд его конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа, на счету которого $35 млн.

При этом президент США Джо Байден, решивший переизбираться на главный пост в государстве, собрал во II квартале около $72 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании. По объему накоплений за отчетный период он обошел всех других претендентов.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт собрали $7,3 млн и $6,1 млн пожертвований соответственно.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы «доделать начатое», и запустил сайт избирательной кампании.