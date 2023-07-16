Байден собрал пожертвований на предвыборную борьбу больше других Байден за второй квартал собрал $72 млн пожертвований на предвыборную борьбу

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, решивший переизбираться на главный пост в государстве, собрал во втором квартале около $72 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании. По объему накоплений за отчетный период он обошел других претендентов, сообщает The Hill.

Издание отмечает, что теперь избирательный штаб хозяина Белого дома располагает суммарно $77 млн. Предыдущий американский президент Дональд Трамп во втором квартале собрал на проведение кампании $35 млн, в первом было почти в два раза меньше — $18 млн.

Еще один претендент на выдвижение кандидатом от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис с апреля по июнь собрал $20 млн пожертвований. Другие соперники Трампа и Десантиса — экс-постпред США при ООН Никки Хейли и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт — собрали за этот период $7,3 млн и $6,1 млн пожертвований соответственно.

Вступивший в предвыборную гонку демократ Роберт Кеннеди — младший теперь имеет на политическую борьбу $6,3 млн. Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее Роберт Кеннеди — младший заявил, что Белый дом сделал Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. Такое поведение Вашингтона вредит Киеву, отметил он при общении с избирателями. Политик пояснил, что в украинском конфликте занимает позицию Киева.