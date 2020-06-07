СМИ: русскоязычные байкеры следят за порядком на Брайтон-Бич в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/6ca07f68-a961-11ea-933b-fa163e074e61_660.jpg Фото: bratvamc/facebook.com

Группа русскоязычных байкеров патрулирует улицы района Брайтон-Бич в Нью-Йорке на фоне массовых протестов и беспорядков в американских городах, начавшихся после гибели Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу мотоклуба Bratva MC Константина Котова.

В Нью-Йорке не обошлось без беспорядков, множество магазинов на Манхэттене было разграблено, нанесён ущерб многим зданиям. При этом, как отметил Котов, на Брайтон-Бич подобных акций не было, «были мелкие хулиганские выходки». По его словам, байкеры объединились в дружину, следящую за порядком.

Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодарят, что мы им помогаем, — сообщил он.

Котов рассказал, что байкеры вооружены «кустарно очень», огнестрельного оружия у них нет. По его словам, группа проводит патрулирование каждую ночь до 3–4 часов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что русские жители Нью-Йорка остаются самыми здравомыслящими среди горожан, охваченных стремлением падать на колени и рыдать. По его словам, всё дело в особом иммунитете русских к политкорректности, под которой подразумевается псевдомораль и псевдонравственность.