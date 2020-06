СМИ: русскоязычные байкеры следят за порядком на Брайтон-Бич в Нью-Йорке

Фото: bratvamc/facebook.com

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 23 июня без официального разрешения Белого дома опубликует свою книгу о работе на данном посту.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, книга The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») должна была выйти...