Пушков рассказал, спасут ли русские Нью-Йорк

https://static.news.ru/photo/10adc76c-d4f3-11e9-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что русские жители Нью-Йорка остаются самыми здравомыслящими среди горожан, охваченных стремлением падать на колени и рыдать. По его словам, всё дело в особом иммунитете русских к политкорректности, под которой подразумевается псевдомораль и псевдонравственность.

Так Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал сообщение, опубликованное на другом канале, который называется «Мюсли Лаврова». Пародийный ресурс разместил у себя видео с русскими байкерами, подписанное фразой: «Южный Бруклин, спи спокойно».

Скриншот/@alexey_pushkov

Мысль, или, точнее, «мюсль», о способных сейчас спасти Нью-Йорк русских байкерах парадоксальна, но в ней есть и кое-что ещё, помимо стёба, — написал сенатор.

Он добавил, что спасти город русские не смогут, но и не станут падать на колени, рыдать и каяться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активисты русскоговорящей общины Бруклина провели сбор, на котором обратились к властям с призывом восстановить контроль над улицами Нью-Йорка. Община попросила мэра Билла де Блазио разрешить полиции сделать свою работу — убрать с улиц мародёров. Такое же обращение поддержано общиной к губернатору штата Эндрю Куомо и президенту Дональду Трампу.