Русскоязычная община Нью-Йорка просит власти взять под контроль улицы

https://static.news.ru/photo/d869ae10-a621-11ea-8c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активисты русскоговорящей общины Бруклина провели сбор, на котором обратились к властям с призывом восстановить контроль над улицами Нью-Йорка. По их мнению, в случае необходимости в город могут войти армейские формирования.

Сами активисты в составе патрулей на машинах и мотоциклах контролируют район. Так, после вызова ими в Бруклин силовиков его покинули автомобили с подозрительными пассажирами, которые, судя по номерам, прибыли в город из штатов Огайо, Коннектикут и Нью-Джерси, сообщает РИА Новости.

Русскоязычная община на сборе попросила мэра Билла де Блазио разрешить полиции сделать свою работу — убрать с улиц мародёров. Такое же обращение поддержано общиной к губернатору штата Эндрю Куомо и президенту Дональду Трампу. Жители Бруклина хотят, чтобы в городе был остановлен грабёж и восстановлена экономика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за ночь на призыв русскоязычной общины Бруклина соорганизоваться для защиты откликнулось больше 500 человек. Сформированы патрули для защиты от действий провокаторов и мародёров. Они также ищут схроны предметов, которые могут быть использованы со злым умыслом. Так, уже найден тайник с камнями и «коктейлями Молотова».