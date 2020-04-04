СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

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Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.

Те люди, которые попадают в больницу с коронавирусной инфекцией, должны готовиться к тому, что им придётся заплатить от $42 486 до $74 310 в том случае, если у них нет медицинской страховки, — пишет CNBC со ссылкой на FAIR Health.

Стоимость шестидневной госпитализации для больных коронавирусом составит $73 300. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.

На сегодняшний день пандемия коронавируса поразила 1,1 млн человек. От заболевания скончались более 59 тысяч. Выздороветь удалось 228 тысячам граждан.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ежедневном числе тестируемых на коронавирус россиян.