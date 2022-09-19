Слезы Пелоси: кто лоббирует интересы Армении в США Спикер Конгресса США показала себя как драматическая актриса, расплакавшись в Ереване под слова о готовности защищать демократию в Армении

Фото: parliament.am

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению еще раз подтвердила политическое кредо 82-летнего политика — лезть в самое пекло в разных регионах мира, хотя ее визиты не только не разряжают обстановку, а, напротив, подливают масла в огонь. NEWS.ru выясняет, в чем смысл поездки Пелоси в Ереван: в желании сделать приятное армянской диаспоре в США или насолить России в Закавказье.

Американская «железная леди», которая не испугалась угроз Пекина сбить её самолет на подлете к Тайваню, прослезилась во время посещения в Ереване мемориала Цицернакаберд — памятника жертвам геноцида армян. Но насколько слезы Пелоси были искренними, а насколько — частью протокола, сказать сложно. Ведь Нэнси Пелоси и три ее коллеги по конгрессу прилетели в Ереван с четко обозначенной целью: заявить о своих возможностях урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией. А США явно намерены потеснить на этом поле Россию — одного из главных игроков на Южном Кавказе.

Визит пришелся на момент, когда между Арменией и Азербайджаном снова обострилось противостояние, хотя, казалось бы, возвращение азербайджанского контроля над Карабахом поставило в этом 30-летнем конфликте жирную точку. В то же время Россия занята в конфликте с Украиной. На прошлой неделе в Ереване уже высказывали разочарование тем, что Москва «расфокусировалась», — такое разочарование, в частности, прозвучало из уст спикера армянского парламента Алена Симоняна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ереване уже пригрозили выйти из ОДКБ, в которой Россия играет первую скрипку. Симонян сравнил ОДКБ с театральным ружьем, которое висит на сцене, но не стреляет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже не поехал в Самарканд на саммит ШОС «в связи со сложившейся ситуацией».

В образовавшуюся «прореху» моментально попытались пролезть другие игроки, в первую очередь США. В Вашингтоне сразу же заметили высказывание спикера Симоняна, заявив, что «находят интересным» факт разочарования Армении нечеткой реакцией Москвы на просьбу Еревана ввести войска ОДКБ в регион, а также пообещали «следить за развитием ситуации».

Американские политики, как им кажется, имеют моральное право на теплый прием в Армении, поскольку США в 2019 году (после столетних проволочек и колебаний) все-таки официально признали события 1915–1921 годов геноцидом. Администрация Джо Байдена сильно рисковала, потому что такое признание автоматически отталкивает от Вашингтона Турцию, его единственного союзника по НАТО на Ближнем Востоке.

Но снявши голову, по волосам не плачут. В воскресенье Пелоси не побоялась оттолкнуть еще и Баку, осудив «незаконное вторжение азербайджанских войск в приграничные районы Армении». Она также напомнила, что именно США, а не какая-либо еще страна, всегда были «самыми последовательными союзниками» Армении. Армению же Пелоси охарактеризовала как «маяк демократии» в регионе. Этим она, кажется, удивила своих слушателей.

Мы должны использовать свое влияние и наши рычаги, чтобы показать, что демократия и суверенитет Армении являются нашими приоритетами. Во всём мире приветствовали вашу бархатную революцию, — заявила Пелоси, имея в виду протесты 2018 года, которые привели к власти Никола Пашиняна.

В те самые часы, когда Нэнси Пелоси выступала в Ереване, госсекретарь США Энтони Блинкен общался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Если судить по стенограмме на сайте Госдепартамента, разговор был односторонним: Блинкен прочитал азербайджанскому лидеру нотацию о необходимости вернуть войска в места обычной дислокации и решать все спорные вопросы с Арменией путем переговоров.

Ни Блинкен, ни Пелоси не ставят под сомнение, что виновником последнего обострения является именно Азербайджан. Впрочем, ответ из Баку был жестким: МИД Азербайджана заявил, что такие обвинения «беспочвенны, несправедливы, неприемлемы и наносят серьезный удар для примирения Баку и Еревана».

При этом некоторые аналитики полагают, что командировка американской делегации в Армению была пролоббирована армянской диаспорой, которую многие американские политологи считают самой влиятельной в США после израильской. Такое влияние на внешнюю политику США осуществляется совершенно легально, и степень этого влияния напрямую зависит от богатства представителей той или иной диаспоры, рассказал NEWS.ru источник, хорошо осведомленный в лоббистских делах в США.

«Покупка» тех или иных заявлений и поступков американских политиков в интересах той или иной страны осуществляется совершенно открыто, это в США легальная практика, потому что поддержка этнических диаспор важна с электоральной точки зрения. Перетянуть на свою сторону представителей крупного бизнеса из той или иной диаспоры означает, что те затем профинансируют избирательную кампанию политика. Надо подчеркнуть, что те же американские армяне питают очень горячие эмоции к своей исторической родине, и они часто спонсируют поездки вроде той, которую предприняла Нэнси Пелоси, по эмоциональным и патриотическим соображениям; финансовый интерес здесь далеко не на первом плане. Их задача сильно облегчается тем, что в Вашингтоне уже «махнули рукой» на надежды вернуть Азербайджан в сферу своего влияния, так как Баку прочно связал себя с Анкарой. Вдобавок армяне и в самой Армении, и за ее пределами сейчас обижены на Россию, и это тоже избавляет американскую диаспору от ощущения «двойной лояльности»: все-таки у них американские паспорта, и этим людям психологически комфортнее, чтобы их историческую родину поддерживала страна их гражданства, а не Россия, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Армения, безусловно, набрала очков в результате приезда Пелоси: Ереван получил уверения в союзнических чувствах со стороны США, при этом не сильно поступившись пока еще имеющимися отношениями с Москвой. Для двухмиллионной армянской диаспоры в США, второй по величине в мире после российской, сегодня праздник.

Фото: parliament.am

Армянское лобби в США считается самым сильным в мире, сильнее, чем, скажем, армянское лобби во Франции. Там существуют сразу две большие организации: Армянская ассамблея Америки (ААА) и Армянский национальный комитет Америки (ANCA). Одни из их главных задач — оказание давления на конгресс и Белый дом, чтобы сократить сотрудничество США с Турцией, а также поддержание исторической родины (начиная с 1992 года американский Фонд Армении предоставил в качестве помощи Армении несколько миллиардов долларов).

Визит спикера Пелоси в Армению посылает сигнал всему региону об истинном значении американских ценностей, — заявил исполнительный директор ААА Брайан Ардуни.

О влиянии армянского лобби в Вашингтоне можно судить хотя бы по такому факту: сразу после начала последнего обострения отношений между Азербайджаном и Арменией двухпартийная группа в Конгрессе США, возглавляемая Адамом Шиффом (демократ, член палаты представителей от штата Калифорния и глава комитета по разведке), выпустила резолюцию, осуждающую действия Баку. Найдется мало примеров, когда конгресс с такой скоростью реагировал бы на происходящее в отдаленном от США уголке планеты.