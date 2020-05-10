Политолог обвинил Трампа в искажении истории в угоду политике

https://static.news.ru/photo/77ae440a-92e9-11ea-8bd2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов обвинил Белый дом в намеренном искажении исторической правды после поздравления с упоминанием США и Великобритании как единственных победителей нацизма.

Эти заявления — это не политический жест, а отражение нового представления США о Второй мировой войне. Это демонстрация того, что история не имеет значения в том виде, как она была, важно лишь, как она используется в данный момент, — заявил Лукьянов в комментарии ТАСС.

По мнению политолога, американский президент Дональд Трамп действительно может считать, что победу над Третьим рейхом действительно одержали американцы и «британцы как их верные союзники».

Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянул лишь США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.