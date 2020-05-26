Пентагон заявил о готовности провести ядерные испытания в кратчайшие сроки

https://static.news.ru/photo/b725817a-9fc3-11ea-9955-fa163e074e61_660.jpg Фото: AlexAntropov86 /pixabay.com

В Минобороны США заявили, что готовы провести ядерные испытания в очень сжатые сроки, если на то поступит соответствующее распоряжение от американского президента.

Исполняющий обязанности помощника замминистра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер отметил, что даже при условии ограниченных возможностей сбора данных Соединённые Штаты могут провести ядерные испытания за несколько месяцев.

Думаю, это может произойти относительно оперативно, — процитировали Дрю Уолтера в РИА Новости.

Он добавил, что если проводить испытания с полноценным сбором данных, то на это уже потребуется гораздо больше времени, как минимум несколько лет.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство США обсуждало возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков отметил, что США никогда не скрывали плохого отношения к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Во многом из-за Соединённых Штатов документ так и не ратифицировали, считает эксперт.