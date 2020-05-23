Белый дом обсуждал возможность испытания ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/879c43a2-9c9a-11ea-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Вопрос был поднят из-за угроз, которые якобы исходят от Москвы и Пекина.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Один из собеседников издания подчеркнул, что обсуждение инициативы чиновников из ведомств, ответственных за национальную безопасность, закончилось ничем, к вопросу решено вернуться позже.

Другой собеседник отметил, что в Белом доме решили отвечать на угрозы со стороны России и Китая другими средствами, поэтому ядерных испытаний пока не будет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков посоветовал послу США в Польше Джоржетте Мосбахере и польским сторонникам размещения ядерного оружия в стране освежить знания по истории Карибского кризиса в 1962 году, так как эти действия могут привести к повторению ситуации.