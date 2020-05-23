Белый дом обсуждал возможность испытания ядерного оружия

Власти Соединённых Штатов обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Вопрос был поднят из-за угроз, которые якобы исходят от Москвы и Пекина.
Об этом
Другой собеседник отметил, что в Белом доме решили отвечать на угрозы со стороны России и Китая другими средствами, поэтому ядерных испытаний пока не будет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков посоветовал послу США в Польше Джоржетте Мосбахере и польским сторонникам размещения ядерного оружия в стране освежить знания по истории Карибского кризиса в 1962 году, так как эти действия могут привести к повторению ситуации.
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