Вашингтону предрекли ядерные испытания с высокой долей вероятности

https://static.news.ru/photo/bc546ffc-9cfe-11ea-b2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Harrer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки могут решиться на первые за 30 лет ядерные испытания, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.

По его словам, высокопоставленные военные в США давно говорят о том, что теоретических и компьютерных расчётов не хватает для эффективной модернизации стратегического арсенала Белого дома.

Эксперт добавил, что испытания, если состоятся, полностью будут соответствовать политике главы США Дональда Трампа и его администрации, пишет РИА Новости.

Ермаков отметил, что Вашингтон никогда не скрывал плохого отношения к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Во многом из-за Штатов документ так и не ратифицировали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Вопрос был поднят из-за угроз, которые якобы исходят от Москвы и Пекина.