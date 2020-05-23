Вашингтону предрекли ядерные испытания с высокой долей вероятности

Соединённые Штаты Америки могут решиться на первые за 30 лет ядерные испытания, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
По его словам, высокопоставленные военные в США давно говорят о том, что теоретических и компьютерных расчётов не хватает для эффективной модернизации стратегического арсенала Белого дома.
Эксперт добавил, что испытания, если состоятся, полностью будут соответствовать политике главы США Дональда Трампа и его администрации,
Ермаков отметил, что Вашингтон никогда не скрывал плохого отношения к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Во многом из-за Штатов документ так и не ратифицировали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Вопрос был поднят из-за угроз, которые якобы исходят от Москвы и Пекина.
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