Обменялись честью: Россия закрыла двери почти для тысячи «русофобов» из США Из всего состава Конгресса США возможность въехать в Россию осталась лишь у одного человека

Министерство иностранных дел РФ / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ объявили персонами нон грата 963 американских политика и чиновника высшего уровня, вплоть до главы администрации США Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис. Это решение не имеет прецедента — даже в годы холодной войны первые лица противостоящих блоков пользовались дипломатическим иммунитетом (правда, все президенты и генсеки проводили свои встречи в третьих странах, а не на территории «потенциального противника»). NEWS.ru выясняет, будет ли такая беспрецедентно жесткая контрсанкция Москвы иметь какие-либо последствия, кроме сугубо эмоциональных.

Президент Джо Байден, его заместитель Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и еще 959 граждан США (конгрессмены от обеих главных партий, первые лица министерств, главы компаний, интеллектуалы из разных профессиональных областей и даже почему-то киноактеры и психиатры) не смогут в ближайшее время полюбоваться неброскими красотами русской природы, погулять по Красной площади или покататься на лыжах в Красной Поляне.

Планы американцев провести свои отпуска в России или посетить её с деловыми или политическими целями сорвались после того, как МИД РФ опубликовал в минувшую субботу свой новый контрсанкционный список. Въезд в Россию запрещен не только действующим персоналиям, но и отошедшим от дел (как бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки или бывший постпред при ООН Джон Болтон) и даже нескольким отошедшим в мир иной.

Джен Псаки Chris Kleponis - Pool via CNP/CNP/AdMedia/Global Look Press

Напомним, еще в апреле США ввели запрет на въезд для более чем 300 депутатов Госдумы из 450. В ответ тогда РФ инициировала зеркальные санкции в отношении всего списочного состава американского конгресса, сделав исключение только для 39 его членов. В новом списке МИД это «упущение» было исправлено: теперь разрешение приезжать в Россию осталось у единственного конгрессмена — республиканца Ранда Пола, чья заслуга перед Москвой, очевидно, заключается в том, что он на прошлой неделе проголосовал против выделения Украине финансовой помощи в размере $40 млрд.

Предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор. Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии, — заявил МИД РФ.

Байдена, Харрис, Сороса и, например, 84-летнего киноактера Моргана Фримана или психиатра Ричарда Адлера объединило в этом списке то, что все они, по мнению МИД РФ, каждый на своем месте и в меру своих возможностей, «разжигают русофобию» или «обслуживают» тех, кто её разжигает.

В список также включены некоторые лица без указания области их занятий — к примеру, Джон Алварез, Сьюзан Беннетт и ряд других, которые обозначены просто как «граждане США», без уточнения, какой личный вклад они внесли в разжигание русофобии.

Хотя если строго следовать объяснению МИД РФ, по какому принципу выбраны те или иные персоналии для включения в стоп-лист, в него можно было бы включить 73 процента населения Соединенных Штатов. Именно столько «граждан США», согласно проведенному в начале мая опросу, полагают, что их страна должна делать еще больше, чтобы помогать Украине в ее противостоянии с РФ.

Одновременно при тщательном изучении российского черного списка обнаруживается, что в нем отсутствует такая знаковая фигура, как предшественник Джо Байдена на этом посту Доналд Трамп, как и почти все сотрудники его бывшей администрации. При этом в Москве не «забыли» многих более нижестоящих по должности бывших — например, вышеупомянутых Псаки или Болтона.

Сам МИД РФ никак не объясняет, почему для прошлой республиканской администрации сделано исключение. Маловероятно, что подобная избирательность объясняется забывчивостью составителей контрсанкционного списка. Но, как сказал NEWS.ru американист Юрий Рогулёв, наличие или отсутствие в таких списках того или иного лица практически никак не влияет на его возможности общаться с коллегами с противоположной стороны.

Президент США Джо Байден Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Подобного рода санкционные списки, что американские, что российские, имеют почти целиком символическое значение: они поименно называют тех лиц, с которыми издавшая список страна «не хочет дружить». Но дружить и вести дела — это не одно и то же. Мы знаем, что наши представители, которым американцы запретили въезд в США, всё равно туда ездят, если их присутствие необходимо по тем или иным профессиональным мотивам. Госдепартамент США просто выдает им одноразовую срочную визу. И я уверен, что те американцы из российского списка, которым почему-то понадобится приехать в Россию, тоже получат на это разрешение. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта (МГУ)

Официальной реакции на публикацию МИД РФ санкционного списка пока не последовало (возможно, потому что аппарат Белого дома и Госдепартамента находится на выходных); однако отдельные попавшие в стоп-лист персонажи отреагировали на это в частном порядке. К примеру, посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер написал в своём Twitter (заблокирован в РФ), что он считает своё включение в этот список «высокой честью». В том же духе в той же соцсети высказался и бывший генпрокурор США Норман Барбоса.

Подобная реакция на обнаружение себя под санкциями враждебной державы — совершенно обычное дело: многие российские политики точно так же оценивали своё попадание в санкционные списки США как признание их заслуг перед Родиной. Так, к примеру, ранее в разные годы комментировали свое включение в американские черные списки командир чеченского СОБРа «Терек» Абузайд Висмурадов, помощник президента РФ Владислав Сурков и многие другие представители российской элиты.

Владислав Сурков Сергей Гунеев/РИА Новости

Ответ Москвы на американские санкции оказался жестче, чем американские санкции: ведь власти США до сих пор не рискуют ущемлять лично президента РФ Владимира Путина в его возможностях приезжать в Америку — скорее всего, трезво понимая, что российскому лидеру от этого будет ни жарко ни холодно, потому что запрет на въезд в страну для первых лиц государств носит почти стопроцентно символический характер.

Если двум лидерам потребуется обсудить какие-то вопросы тет-а-тет, они могут делать это на нейтральной территории, обходя тем самым собственные же запреты. Последний (или, как предпочитают говорить суеверные люди, крайний) раз президенты РФ и США так общались в Швейцарии в июне прошлого года.