Американскому актёру Моргану Фриману закрыли въезд в Россию

Морган Фриман / Фото ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американскому актёр Моргану Фриману пожизненно запретили въезд в Россию, информация об этом появилась на сайте МИД РФ. Также в стоп-листе оказался кинопродюсер и генеральный директор анимационной студии Dreamworks Animation Джеффри Катценберг.

Известный киноактер, в сентябре 2017 года записавший видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Власти РФ 21 мая ввели зеркальные санкции против 963 американцев, в числе которых президент Соединённых Штатов Джо Байден, его сын Хантер, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. В МИД России подчеркнули, что рестрикции нацелены на то, чтобы Вашингтон изменил свое поведение и признал новые геополитические реалии, и пообещали, что враждебные действия США будут и «впредь получать должный отпор».

Кроме того, Москва ввела персональные санкции против 61 гражданина Канады. Под рестрикции попали высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ.