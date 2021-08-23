Командир чеченского спецназа рассказал о «поджопниках» от Кадырова

Вице-премьер правительства Чечни, командир чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайд Висмурадов рассказал, как глава республики Рамзан Кадыров гонял его «поджпониками». Об этом говорится в ролике, опубликованном на YouTube-канале 1ADAT.

В кадре Кадыров тренируется в спортивном зале вместе с приглашённым гостем. В какой-то момент глава Чечни звонит по видеосвязи Висмурадову и просит подтвердить, что он всегда побеждает во время спаррингов.

Ко мне пришёл друг, он не верит, что я с самого детства побеждаю тебя в драке, — сказал в разговоре Кадыров.

На это Висмурадов подтверждает, что так оно и было — Рамзан Ахматович постоянно побеждал вице-премьера. Глава чеченского СОБР, а также уточнил, что Кадыров его «поджопниками гонял всегда».

Ранее на своей странице во «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографии с детьми. По его словам, снимок был сделан в День Ашура, священный для мусульман день. Он также опубликовал видео, где вместе с женой и детьми сидит за праздничным столом.