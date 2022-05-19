Сенат США одобрил Украине помощь на $40 млрд

Фото Filippo Attili/Us Palazzo Chigi/Global Look Press

Американский Сенат проголосовал 19 мая за предоставление Украине новой военной и гуманитарной помощи на сумму более $40 млрд, об этом сообщает The Washington Post. За инициативу, ранее одобренную палатой представителей, уже проголосовал необходимое количество сенаторов — 51 из 100.

Законопроект предусматривает общую военную помощь в размере $20,1 млрд. В рамках военной помощи Украина получит передовые системы вооружения, такие как зенитные ракеты Patriot и артиллерию дальнего действия. В законопроект также включено более $8 млрд общей экономической поддержки Украины, почти $5 млрд глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия, вызванной сельскохозяйственным кризисом, и ещё более $1 млрд на поддержку беженцев, — передаёт издание.

Американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал коллег в палате представителей, которые проголосовали за предоставление Украине гуманитарной и военной помощи. Он заявил, что эти средства будут разворованы коррумпированными украинскими чиновниками.

19 мая также стало известно, что Великобритания выделит на оказание военной помощи Украине дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд). Премьер-министр страны Борис Джонсон написал, что Киев получит дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. По словам политика, он объявил об отправке дополнительной военной помощи Украинe в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.