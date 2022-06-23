Москва потребовала пресечь вербовку американцев украинским посольством МИД России потребовал от США пресечь вербовку американцев украинским посольством

Фото: Elizabeth MacPherson/U.S. Army

Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, такая практика грозит непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями.

Представитель ведомства сообщила, что по сведениям американских СМИ, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тысяч американцев. Украинское диппредставительство официально зарегистрировало более шесть тысяч заявок.

Решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями, — отметила Захарова.

По ее словам, речь идет о противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года деятельности посольства Украины в Вашингтоне по открытой вербовке бойцов в «Иностранный легион сил территориальной обороны Украины».

Согласно сведениям Минобороны России от 17 июня, среди европейских стран лидером по числу прибывших на Украину и погибших наемников является Польша. С начала боевых действий на Украину из этой страны приехал 1831 человек, 378 из них уничтожено, еще 272 убыли на родину.

Всего после объявления спецоперации на Украину прибыло 6956 наемников, уже уничтожены 1956, еще 1779 уехали.