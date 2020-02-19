Сенат американского штата Юта единогласно проголосовал за законопроект, декриминализующий многожёнство. Эта мера стала ответом на растущее влиянии Церкви Иисуса Святых последних дней, более известной как церковь мормонов. Хотя сегодня полигамия запрещена даже на уровне самой религиозной общины, десятки тысяч фундаменталистов продолжают эту практику тайно.

Штат Юта считается законной землёй мормонов. В середине XIX века приверженцы преследуемой религии бежали сюда, вглубь континента, с восточного побережья США. В 1890 году церкви пришлось официально запретить многожёнство, которое практиковали многие её члены, в обмен на признание Юты штатом и наделение его соответствующими правами. Уличённых в полигамии сегодня отлучают от церкви мормонов.

Однако некоторые адепты этой религии не согласились с реформой 1890 года и продолжили практиковать многожёнство тайно либо переселились в Южную Америку. По оценкам Reuters, сторонников полигамных отношений среди мормонов на территории США сегодня насчитывается около 30 000, хотя цифры эти могут быть неточными ввиду того, что фундаменталисты живут в закрытых общинах и не афишируют свои предпочтения.

Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

И у них есть на это веские причины. Полигамия в Юте на данный момент считается уголовным преступлением и карается тюремным сроком до пяти лет. Сенат штата 18 февраля единогласно проголосовал за то, чтобы декриминализовать эту практику. В то же время это не означает, что многожёнство теперь разрешено, просто уличённые в нём, согласно новому законопроекту, будут наказаны в худшем случае штрафом в $750 и несколькими днями исправительных работ. Остаётся уголовным преступлением вступление во второй и последующий браки без информирования будущей супруги о наличии других жён.

Сторонники законопроекта объясняют свою инициативу тем, что она поможет жертвам домашнего насилия и других преступлений. Сегодня, утверждают они, члены полигамных семей не обращаются за помощью к правоохранительным органам, опасаясь попасть в тюрьму. Это также упросит доступ таких семей к здравоохранению и откроет их детям дорогу к образованию. Одобренные сенатом меры тем не менее остаются спорными и перед тем, как вступить в силу, должны пройти через нижнюю палату законодательного органа штата, где их путь обещает быть не таким гладким.

Несмотря на неоднозначную репутацию, количество последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней продолжает расти, во многом за счёт практики миссионерства. В 2012 году по всему миру насчитывалось 15 млн мормонов, и если текущий тренд продолжится, к 2080 году их число может увеличиться до 256 млн. При этом 62% адептов этой церкви в 2011 году были убеждены, что подавляющая часть американского населения находится в плену предрассудков об их религии. Если сами мормоны считают себя христианами, то большинство других христианских конфессий их таковыми не признают.

Вместе с количеством последователей растёт и богатство церкви мормонов, так как каждый, согласно их догматам, обязан жертвовать 10% своего дохода на нужды общины. В основном эти деньги пускаются на благотворительность, но расследование The Washington Post в 2019 году вскрыло, что церковь успевала откладывать на чёрный день и накопила около $100 млрд. О величине кубышки мормонов рассказал один из членов церкви, возмущённый тем, что такие огромные средства оседали на счетах вместо того, чтобы пойти на благотворительные проекты.

Памятники Джозефу и Эмме Смит перед Храмом Церкви Иисуса Святых последних дней, Храмовая площадь, Солт-Лейк-Сити, штат Юта Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Выходу мормонов из тени отчасти поспособствовал бывший кандидат в президенты от республиканцев, а ныне сенатор от штата Юта Митт Ромни. Во время президентской кампании 2012 году ему задавали много вопросов о его религии, и он старался развеять слухи, окружающие её. Очередной звёздный час Ромни наступил, когда он стал единственным сенатором-республиканцем, проголосовавшим за импичмент президента Дональда Трампа в верхней палате Конгресса. Трамп окрестил его предателем, демократы — героем, а сам сенатор объяснил свой поступок тем, что религия мормонов велит ему всегда поступать по совести.

Я глубоко религиозный человек, — заявил Ромни. — Моя вера определяет то, кто я есть. И я считаю клятву, данную Богу, чрезвычайно важной.

Большинство мормонов голосуют за республиканцев, но Дональда Трампа как президента — недолюбливают. Его работу одобряют всего 55% последователей мормонской религии — меньше, чем в рядах консервативно настроенного электората в общем. Всему виной неоднозначный моральный облик политика, ведь многие бывшие сотрудники его аппарата характеризовали его как «патологического лжеца».