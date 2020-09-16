Минфин США внёс двух россиян в список «киберсанкций»

https://static.news.ru/photo/2006d4cc-f83f-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов США внесло имена двух россиян в список «киберсанкций».

В чёрный список попали Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. При этом американское ведомство не объяснило, почему и из-за чего именно эти граждане РФ попали под санкции. Документ опубликован на официальном сайте министерства.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что список российских граждан и юрлиц в рамках киберсанкционного механизма ЕС готов и Германия активно предпринимает дальнейшие шаги в рамках Евросоюза.

Как писал NEWS.ru, первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов прокомментировал планы ФРГ инициировать «киберсанкции» ЕС в отношении России и оценил последствия возможной передислокации части американского военного контингента из Германии в Польшу.