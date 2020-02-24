Запасы природного газа в Соединённых Штатах Америки к октябрю 2020 года могут достигнуть 114 млрд куб. м, что станет абсолютным рекордом для страны.
Управление по энергетической информации Министерства энергетики США
Ведомство списывает такие показатели на умеренную зиму и высокий уровень добычи голубого топлива. Рекордные запасы к октябрю планируется обеспечить плановыми закачками газа в сезон пополнения запасов, который начнётся в апреле.
Ранее американское энергетическое ведомство сообщало, что запасы газа в европейских хранилищах на 48% превышают среднее пятилетнее значение для февраля. Ведомство в том числе связывает это с аномально тёплой погодой, а также с рекордным уровнем импорта сжиженного природного газа в Европу в 2019 году.
Как писал NEWS.ru, Россия по итогам прошлого года стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США. Лидером по поставкам стала Канада.
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