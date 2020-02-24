https://static.news.ru/photo/0934889a-5725-11ea-9205-fa163e074e61_660.jpg Фото: m69/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запасы природного газа в Соединённых Штатах Америки к октябрю 2020 года могут достигнуть 114 млрд куб. м, что станет абсолютным рекордом для страны.

Управление по энергетической информации Министерства энергетики США приводит эти данные на своём сайте. Минэнерго также прогнозирует запас в 54,8 млрд куб. м газа к концу текущего отопительного сезона, что превышает среднее пятилетнее значение на 12%.

Ведомство списывает такие показатели на умеренную зиму и высокий уровень добычи голубого топлива. Рекордные запасы к октябрю планируется обеспечить плановыми закачками газа в сезон пополнения запасов, который начнётся в апреле.

Ранее американское энергетическое ведомство сообщало, что запасы газа в европейских хранилищах на 48% превышают среднее пятилетнее значение для февраля. Ведомство в том числе связывает это с аномально тёплой погодой, а также с рекордным уровнем импорта сжиженного природного газа в Европу в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, Россия по итогам прошлого года стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США. Лидером по поставкам стала Канада.