Мардж Симпсон «жутко разозлило» сравнение с помощницей Байдена

https://static.news.ru/photo/0c3eda5e-debb-11ea-9eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: TheSimpsons/twitter.com

Персонаж популярного мультсериала Мардж Симпсон «ответила» советнику предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Дженне Эллис, которая отметила схожесть её голоса с голосом кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

В опубликованном на официальной странице «Симпсонов» в Twitter видео Мардж призналась, что такая постановка вопроса её «жутко разозлила».

Я обычно не лезу в политику, но старший советник президента Дженна Эллис сказала, что голос у Камалы Харрис такой же, как у меня. Лиза (средний ребёнок в семье Симпсонов. — NEWS.ru) говорит, что это не похоже на комплимент, — отметила Мардж.

По её словам, как обычная домохозяйка она начала чувствовать, что к ней проявили неуважение. При этом персонаж заявила, что могла бы выразиться грубее, так как разозлилась, однако боится, что нецензурное слово могут «запикать».

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, фактически гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента страны от Демократической партии на ноябрьских выборах, собрал за минувшие 24 часа $26 млн пожертвований на ведение кампании. Сумма стала рекордной. Резкое увеличение суммы связанно с тем, что политик 11 августа объявил о выдвижении им сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.