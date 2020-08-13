Байден собрал за сутки рекордную сумму после избрания Харрис

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден, фактически гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента страны от Демократической партии на ноябрьских выборах, собрал за минувшие 24 часа $26 млн пожертвований на ведение кампании. Сумма стала рекордной.
Объём денежных средств в два раза превысил предыдущий максимальный показатель привлечения материальной помощи для штаба политика в течение суток,
Интересно, что Харрис была соперницей Байдена в борьбе за кандидатство на пост президента США. Но в декабре прошлого года сенатор объявила о выходе из предвыборной гонки. Она не раз называла себя «единственной темнокожей» среди участников борьбы.
Позже она встала на сторону Байдена. Мать Камалы Харрис родом из Индии, отец приехал в США с Ямайки. Что касается Байдена, он не раз заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-премьера женщину, и не обязательно из белого населения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство американцев считают, что предстоящие выборы президента в Соединённых Штатах не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией SurveyMonkey и телеканалом NBC News.
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