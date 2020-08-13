Байден собрал за сутки рекордную сумму после избрания Харрис

https://static.news.ru/photo/9aaedf3c-dd58-11ea-b072-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден, фактически гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента страны от Демократической партии на ноябрьских выборах, собрал за минувшие 24 часа $26 млн пожертвований на ведение кампании. Сумма стала рекордной.

Объём денежных средств в два раза превысил предыдущий максимальный показатель привлечения материальной помощи для штаба политика в течение суток, передаёт агентство Associated Press (AP). Резкое увеличение суммы связанно с тем, что политик 11 августа объявил о выдвижении им сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.

Интересно, что Харрис была соперницей Байдена в борьбе за кандидатство на пост президента США. Но в декабре прошлого года сенатор объявила о выходе из предвыборной гонки. Она не раз называла себя «единственной темнокожей» среди участников борьбы.

Позже она встала на сторону Байдена. Мать Камалы Харрис родом из Индии, отец приехал в США с Ямайки. Что касается Байдена, он не раз заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-премьера женщину, и не обязательно из белого населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство американцев считают, что предстоящие выборы президента в Соединённых Штатах не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией SurveyMonkey и телеканалом NBC News.