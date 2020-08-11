Большинство американцев усомнились в честных выборах президента США

https://static.news.ru/photo/143ba388-dbee-11ea-a9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/Global Look Press

Большинство американцев считают, что предстоящие выборы президента в Соединённых Штатах не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией SurveyMonkey и телеканалом NBC News.

Более чем из 44,6 тысячи опрошенных около 55% заявили, что они или не слишком уверены, или совсем не уверены в честности предстоящих выборов. Только 14% респондентов очень уверены в справедливости президентских выборов, а 29% уверены в некоторой степени.

С точки зрения партийной принадлежности, 65% из числа тех, кто поддерживает республиканцев, выразили неуверенность в честности выборов, в то время как среди демократов это показатель равен 46%, передаёт РИА Новости.

Онлайн-опрос проходил 3–9 августа, в нём принял участие 44 601 совершеннолетний житель Соединённых Штатов. Статистическая погрешность опроса составляет 1%.

Выборы президента пройдут в США в ноябре. Ранее действующий глава государства Дональд Трамп предложил перенести их из-за пандемии коронавируса. В противном случае, по его словам, выборы могут стать самыми мошенническими и «неточными» в истории США.

При этом бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки (2009–2017) и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден, по данным опросов, оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец), писал NEWS.ru.