Купленные Илоном Маском аппараты ИВЛ оказались дешёвым аналогом

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Глава SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск в конце марта сообщил о закупке в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для американских больниц. Он приобретал их для больных коронавирусом, однако оказалось, что они выполняют немного другие функции и стоят гораздо дешевле необходимых аппаратов.

Речь идёт об аппаратах BiPAP: их используют для поддержки дыхания во время сна, например, при апноэ. Аппараты ИВЛ и BiPAP выполняют разные функции и сильно отличаются по цене. BiPAP стоит около $800, а ИВЛ — свыше $50 тысяч, — сообщает газета Financial Times.

Издание также указывает, что BiPAP одобрены американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и в случае необходимости могут заменять ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, Илон Маск подарил властям штата Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявил губернатор самого населённого американского штата Гэвин Ньюсом, подчеркнув героичность этого поступка. ИВЛ были закуплены Маском у разных производителей в Китае.