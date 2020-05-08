Коронавирус убивает в Нью-Йорке ежедневно около 200 человек

https://static.news.ru/photo/1ffe6ddc-921e-11ea-ac42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Ежедневное число жертв коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк держится в районе 200. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.

226 смертей 8 мая. Эта цифра не меняется. Пять дней назад у нас было 226, — цитирует РИА Новости Куомо.

По его словам, общее число госпитализированных снижается, всё меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Восьмого мая были госпитализированы 572 человека, за день до этого — 604. В худшие дни в больницы попадали свыше трех тысяч человек в день.

Согласно приведённым губернатором данным, 7 мая скончались 216 человек, 6 мая — 231 человек, 5 мая — 232 человека, 4 мая — 230 человек, 3 мая — 226 человек, 2 мая — 280 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что выявляемость случаев инфицирования коронавирусом в Москве сейчас выше, чем в Нью-Йорке. Об этом 7 мая заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.