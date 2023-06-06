Компания Philip Morris предложила установить дату запрета на сигареты Глава Philip Morris Ольчак призвал обозначить дату введения в силу запрета на сигареты

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава одной из крупнейших табачных компаний в мире Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак призвал установить дату, начиная с которой продажа сигарет будет запрещена, пишет Daily Mail. Он привел в пример действия правительства Великобритании, которое поставило цель прекратить продажи новых автомобилей на бензине и дизельном топливе к 2030 году.

Мы можем сделать то же самое с табачными изделиями, — заявил Ольчак.

Глава PMI отметил, что сигареты должны быть заменены на вейпы и находиться в музеях. Он также отметил, что правительства могут помочь табачным компаниям в исследовании менее вредных альтернатив сигарет в рамках борьбы с курением.

История компании Philip Morris началась в 1847 году с открытия табачного магазина в Лондоне, который торговал турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила свое нынешнее название, Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира компании расположена в Лозанне, Швейцария. Компания производит такие известные бренды как Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims, и также владеет брендом системы нагревания табака IQOS.

Онколог Андрей Нефедов ранее рассказал, что имитация процесса курения другими ритуалами поможет избавиться от вредной привычки. Эксперт пояснил, что человек вместо курения сигареты может прогуляться, выпить воды из трубочки, заняться дыхательными упражнениями. Специалист призвал поставить в известность родных и близких, чтобы поспособствовали избавлению от курения.