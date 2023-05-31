Названы способы бросить курить Онколог Нефедов: бросить курить помогут различные ритуалы, имитирующие этот процесс

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Онколог Андрей Нефедов рассказал «Известиям», что имитация процесса курения другими ритуалами поможет избавиться от вредной привычки. Эксперт пояснил, что человек вместо курения сигареты может прогуляться, выпить воды из трубочки, заняться дыхательными упражнениями. Специалист призвал поставить в известность родных и близких, чтобы поспособствовали избавлению от курения.

Замените привычку курить другими ритуалами, например, глубоким дыханием, прогулкой, питьем воды из трубочки. Всё это помогает имитировать процесс курения и снижает тягу к никотину. И, конечно, можно дополнительно обратиться к специалисту или позвонить на бесплатную горячую линию по отказу от курения, — сказал Нефедов.

Врач напомнил, что курение — это главная причина развития рака легкого. По его словам, до 85–90% случаев заболевания связаны с этой вредной привычкой.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.