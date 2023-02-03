Клинтон пошутил над забывчивостью Байдена

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

41-й президент США Билл Клинтон в ходе совместного выступления с главой государства Джо Байденом в Белом доме подшутил над его забывчивостью, видеозапись выступления опубликовали «Известия». Бывший американский лидер сделал вид, что потерял свой листок с заметками к своей речи. Байден немного удивился, что Клинтон начал перебирать его бумаги, и даже подошел проверить.

Где-то тут у меня должны быть подсказки. Вот ― президента Байдена, — сказал Клинтон.

Клинтон предложил Байдену обменяться речами, но затем нашел свой листок, чем вызвал бурю смеха в зале.

Ранее сообщалось, что 80-летний президент постоянно попадает в курьезные ситуации. Очередная произошла в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда Байден назвал украинцев иранцами. Оговорку американский лидер допустил, говоря о социальном секторе на Украине.

До этого он перепутал Украину с Ираком. Это произошло, когда он выступал во Флориде и говорил об инфляции, обвинив в ней Россию. Он заявил, что инфляция стала мировой проблемой из-за войны в Ираке. Потом поправился, добавив, что подумал об Ираке, поскольку там погиб его сын.