IT-эксперт объяснил решение Маска сократить 75% сотрудников Twitter IT-эксперт Зыков: Маск сократит сотрудников Twitter, чтобы привести в компанию своих людей

Фото: www.imago-images.del/Global Look Press

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск решил сократить на 75% штат Twitter из-за намерения избавиться от преданных прежнему руководству сотрудников, считает глава ассоциации соцсетей и IT-эксперт Владимир Зыков. Он предположил, что Маск оставит костяк штата, приведет своих людей и, возможно, постепенно заменит остальных сотрудников. Кроме того, таким способом он может пытаться сократить и издержки, пишет «360».

Очевидно, он пытается сократить издержки, которые соцсеть несет. Он убежден, что с текущим функционалом и возможностями справятся две тысячи человек, — сказал он.

Он отметил, что такая ситуация типична для компаний, где сменился владелец. Зыков при этом отметил, что у Twitter могут возникнуть проблемы с работой поддержки. Известно, что на нее часто поступали жалобы из-за реакции на определенные сообщения.

Думаю, процесс завершения сделки и его интеграция во все корпоративные процессы займет какое-то время, но Илон Маск уже потихоньку начинает прикидывать, какие сделает первые шаги, — сказал специалист.

В конце апреля Маск заключил с Twitter соглашение о его приобретении за $44 млрд. Сделка должна была закрыться до конца 2022 года, но 9 июля миллиардер от нее отказался. Маск заявил, что компания нарушила положения соглашения, указав, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

В сентябре акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети гендиректору SpaceX Илону Маску за $44 млрд, по цене $54,20 за акцию. По данным CNN, акции компании торговались по цене чуть менее $41 за акцию, что практически на 25% ниже стоимости сделки. Голосование прошло спустя несколько дней после того, как Маск направил руководству Twitter третье письмо, в котором содержалась просьба о расторжении их сделки. Самому Маску принадлежит 10% акций Twitter.