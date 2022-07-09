Маск отказался покупать Twitter

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск расторг сделку по покупке социальной сети Twitter, пишет CNBC со ссылкой на письмо, которое получил юридический отдел компании от его адвоката. Отмечается, что сделка была расторгнута по причине того, что не были выполнены её условия со стороны Twitter. Маск в письме заявил, что руководство компании не предоставило затребованную документацию. Сумма сделки оценивалась в $44 млрд.

Twitter игнорировал запросы господина Маска, иногда отклонял их по причинам, которые кажутся необоснованными, а иногда заявлял, что выполняет их, предоставляя неполную или непригодную для использования информацию, — заявил адвокат Майк Ринглер.

Маск неоднократно указывал на то, что более 5% пользователей социальной сети являлись ботами.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее выдала компании Google LLC предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке и потребовала устранить нарушение в течение месяца. Как отмечается на сайте ведомства, компания обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку Google Play, использовать исключительно платежную систему Google, что является нарушением антимонопольного законодательства.