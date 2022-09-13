Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети Маску

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети гендиректору SpaceX, предпринимателю Илону Маску за $44 млрд по цене $54,20 за акцию, сообщает CNN. По данным телеканала, акции компании торговались по цене чуть менее $41 за акцию, что практически на 25% ниже стоимости сделки.

Голосование прошло спустя несколько дней после того, как Маск направил руководству Twitter третье письмо, в котором содержалась просьба о расторжении их сделки. Самому Маску принадлежит 10% акций Twitter.

Ранее юристы гендиректора SpaxeX приобщили откровения экс-главы службы информационной безопасности Twitter Питера Затко в качестве одной из причин выхода Маска из сделки по приобретению активов компании.

В августе Затко обвинил Twitter в том, что компания не смогла защитить персональные данные сотни миллионов пользователей, а также в пренебрежительном отношении к проблеме огромного количества ботов на платформе.

В конце апреля Маск заключил с Twitter соглашение о его приобретении за $44 млрд. Сделка должна была закрыться до конца 2022 года, но 9 июля миллиардер от нее отказался. Маск заявил, что компания нарушила положения соглашения, указав, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.