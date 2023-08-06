Гутерриш в посвященной бомбардировке Хиросимы речи ни разу не упомянул США

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш, произнося речь, посвященную ядерной атаке на Хиросиму, ни разу не упомянул США, которые ответственны за бомбардировку. Его послание зачитала заместитель генсека по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает РИА Новости.

Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют, — заявила она.

От лица Гутерриша Накамицу призвала государства к ядерному разоружению, отметив, что недоверия и разногласия между странами растут. Она также заявила, что «некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом», угрожая его применить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, добавил лидер и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию.

Он напомнил, что США — единственная страна, которая применила атомное оружие против неядерной державы. В 1945 году американские самолеты сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.