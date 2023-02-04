Губернатор Монтаны не смог объяснить видео со взрывом в небе над штатом

Фото: Социальные сети

Кадр видеозаписи со «взрывом» в небе над штатом Монтана

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте не смог объяснить распространенную в Сети видеозапись со «взрывом» в небе над его штатом. По его словам, ему стало известно о произошедшем за считаные минуты до выхода в эфир.

Мы следим за ситуацией. Я разговариваю с нашей Национальной гвардией, чтобы узнать, есть ли у них дополнительная информация, — сказал в интервью Fox News Джанфроте, чьи слова приводит издание Montana Talks.

Глава штата также раскритиковал президента США Джо Байдена за бездействие. По его словам, если бы жители Монтаны могли самостоятельно принять решение, объект был бы сбит.

Очевидно, ситуация дошла до президента. У него были варианты. По какой-то причине он решил ничего не делать. К сожалению, результатом этого стало чувство незащищенности у американцев, — заявил Джанфорте.

3 февраля телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. По их словам, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай своим запуском аэростата на территорию США подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном и подчеркнул, что этот инцидент сделал невозможным его визит в Пекин. В КНР утверждают, что аэростат не являлся шпионским, как предположили в Вашингтоне, а был туристическим и всего лишь отклонился от курса из-за сильного ветра.