Главный инфекционист США допустил ухудшение ситуации с COVID

Ситуация с ростом заразившихся COVID-19 в США будет ухудшаться. Такой прогноз сделал главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Он подтвердил, что порядка 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию.

Полагаю, что у нас достаточный процент вакцинированных, хоть его и недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой, — рассказал Фаучи в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос. Вспышка наблюдается среди непривитых. Врач допустил, что Соединённые Штаты могут избежать новых локдаунов, несмотря на рост заболеваемости и распространение штамма «дельта». Он призвал американцев вакцинироваться.

Ранее медики американского штата Флорида зафиксировали рекордное за всё время пандемии коронавируса число заражений смертоносной инфекцией за сутки — 21 683. Это сделало штат новым эпицентром распространения заболевания в стране.