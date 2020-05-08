Глава медицинского регулятора США ушёл на карантин по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/d222a67c-91e7-11ea-9ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Руководитель управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Соединённых Штатов Стивен Хан изолировался на две недели после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией.

По данным издания Politico, чиновник контактировал с пресс-секретарём вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер, у которой 8 мая диагностировали COVID-19.

Первый результат теста Хана был отрицательным, симптомов заболевания у него не наблюдалось.

Ранее у личной помощницы дочери президента Дональда Трампа был диагностирован коронавирус. Сотрудница давно не встречалась с Иванкой Трамп, поскольку уже два месяца работает удалённо. Симптомов заболевания у помощницы нет, а тест ей сделали из мер предосторожности, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.