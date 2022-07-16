Байдена уличили в приеме наркотиков Fox News: Байден может принимать наркотики, под действием которых пребывает почти все время

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Перед важными выступлениями президент США Джо Байден получает от медиков некие таблетки, которые выводят его из наркотического состояния, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Журналист сослался на собственные источники в кругах американского лидера. Они сказали, что в некоем наркотическом состоянии Байден пребывает практически все свое время.

Его персонал под присмотром доктора Джилл, его жены давал ему таблетки перед каждым публичным выступлением. До этого Байден был как маленький ребенок. С ним невозможно было общаться, ведь он был на наркотиках и явно до сих пор на них, — сказал ведущий.

Однако никаких доказательств своих слов Такер Карслон приводить не стал. Врач Байдена регулярно публикует отчеты о своей работе. В последнем из таких документов было указано, что у президента есть таблетки против сердечной аритмии, повышенного уровня холестерина и сезонной аллергии. Ни одно из этих лекарств нельзя считать усилителем когнитивных функций.

При этом Байден нередко попадает в курьезные ситуации. Недавно во время велосипедной прогулки он упал, также он не раз забывал порядок собственных действий во время важных визитов. Недавно американский лидер после своего выступления пожал руку пустоте, кроме того, он часто пользуется шпаргалками.