Двое подростков погибли в результате стрельбы в Миссури

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США двое подростков погибли в результате стрельбы на вечеринке в пустующем доме в городе Колумбия, штат Миссури. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление шерифа округа Бун.

Два подростка 16 и 17 лет были убиты. Четыре подростка в возрасте от 16 до 19 лет получили огнестрельные ранения, однако их жизни вне опасности, — говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, инцидент случился в результате перепалки двух враждующих группировок, оказавшихся вместе на вечеринке.

В настоящее время стрелявшие не задержаны.

Ранее сообщалось, что молодая женщина погибал, еще шесть человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Несколько неизвестных открыли стрельбу во время мероприятия, посвященного четырехлетию со дня гибели местного жителя в результате ДТП. В настоящий момент полиция ведет расследование случившегося.

Также стало известно, что девять человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в городе Холливуд в американском штате Флорида. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Известно, что инцидент начался со ссоры между двумя группами лиц.