Daily Express: на боеготовность армии США повлияла эпидемия тучности

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Эпидемия тучности снижает боеготовность армии США. Избыточный вес негативно воздействует на американских военных, из-за чего риски для национальной безопасности являются «просто огромными», сообщает Daily Express.

Издание ссылается на доклад доктора Сары Полис, научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки. Он подготовлен по результатам исследования учёных, связанного с избыточным весом.

Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооружённых сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности нашей армии в целом, — считает Полис.

В ходе исследования выяснилось, что серьёзно изменился военный контингент. Так, среди новобранцев стал больше процент женщин и представителей расовых и этнических меньшинств. Именно среди них высок процент тех, кто склонен к полноте. Именно они находятся в зоне риска из-за голода.

Отсутствие надёжного доступа к пище ведёт и к психологическим проблемам — постоянному чувству страха и другим. А эти проблемы, в свою очередь, мешают стабильности военных кадров и снижают боеготовность, — подчёркивает издание.

Ранее стало известно, что американские солдаты уделяют больше времени изучению материалов о критической расовой теории, чем военной подготовке. В этом виновата администрация президента США Джо Байдена, заявил член комитета по вооружённым силам сената США Джош Хоули. Соответствующее заявление политик сделал после поражения американских военных во время недавних учений с британскими коллегами «Зелёный кинжал — 2021».