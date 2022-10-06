Байдену и Зеленскому предложили потратить на Украину российские деньги The Hill: замороженные российские активы Зеленский и Байден должны потратить на Украину

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Владимир Зеленский, Джо Байден

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могли бы конфисковать замороженные российские активы. Это не только поможет избежать ослабления поддержки Киева со стороны республиканцев, но и обеспечит Украину необходимыми средствами, заявил Кит Нотон в статье, опубликованной изданием The Hill.

Автор публикации считает, что достаточно лишь четко заявить: за американскую помощь платить будет Россия. Нотон напомнил, что США и западные страны заморозили сотни миллиардов долларов в фондах российского ЦБ. Плюс они изъяли активы у лиц, оказавшихся под санкциями.

При таком сценарии в Киеве поступили бы мудро, если бы при восстановлении страны отдали предпочтение компаниям из США. По мнению Нотона, раз объем военной помощи США является наибольшим, то и первыми кандидатами на работу по восстановлению Украины должны быть американцы.

Кроме того, отметил он, сейчас в США общественность испытывает все меньше энтузиазма помогать киевским властям, а для Украины именно ее мнение считается более важным, чем мнение любого другого народа.

Ранее член палаты представителей США Мэтт Розендейл заявил, что у американских налогоплательщиков нет $70 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. Он также подчеркнул, что рост вовлеченности Соединенных Штатов в украинские события грозит столкновением с другой ядерной державой.