Байден заявил президенту Бразилии о поддержке и пригласил его в США Байден заверил Лулу да Силву в поддержке и пригласил его в Вашингтон

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в разговоре с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой заверил его в поддержке и пригласил в Вашингтон. Президент Бразилии ответил согласием на предложение посетить США в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Президент Байден заявил о непоколебимой поддержке со стороны США бразильской демократии и свободы волеизъявления бразильского народа, которая выразилась в недавних президентских выборах, выигранных президентом Лулой, — подчеркнули в Белом доме.

Также американский президент осудил насилие и нападение на демократические институты, которые имели место в Бразилиа 8 января.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское ведомство решительно осуждает действия радикально настроенных представителей оппозиции в Бразилии, которые устроили погромы в столице страны после вступления Лулы да Силвы в должность президента. Она подчеркнула важность сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, которая является стратегическим партнером России.