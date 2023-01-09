МИД России осудил акции протеста оппозиции в Бразилии

Фото: Matheus Alves/dpa/Global Look Press

МИД России решительно осуждает действия радикально настроенных представителей оппозиции в Бразилии, которые устроили погромы в столице страны после вступления Лулы да Силвы в должность президента, заявила представитель ведомства Мария Захарова в Telegram. Она подчеркнула важность сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, которая является стратегическим партнером России.

Исходим из недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Выражаем поддержку вступившему в должность 1 января президенту Бразилии Л. Луле, — написала Захарова.

Она выразила уверенность, что бразильскому лидеру благодаря его авторитету и опыту государственного управления удастся преодолеть последствия произошедшего.

В конце октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства да Силва, набравший 50,9% голосов. Его оппонент, экс-президент Жаир Болсонару, заручился поддержкой 49,1% избирателей.

Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года. 8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают действия зачинщиков беспорядков в Бразилии. Он добавил, что Москва поддерживает действия да Силвы по восстановлению порядка.